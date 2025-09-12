szeptember 12., péntek

Hosszú órák, sok kilométer

3 órája

Pécsről indul a Dunántúl egyik leghosszabb buszjárata – VIDEÓ!

Ezen az útvonalon hosszú évekig egy ikonikus Ikarus is járt. Ez a Dunántúl egyik leghosszabb buszjárata.

Bama.hu
Pécsről indul a Dunántúl egyik leghosszabb buszjárata – VIDEÓ!

Forrás: MW

A Dunántúl egyik leghosszabb buszjárata egy Tiktok-felhasználót is megihletett, aki a rövid, de igen látványos videót közölt az útvonalról. A Kisalföld utánajárt, hogy milyen hosszú ideig tart az út és hány kilométert tesz meg a busz.

leghosszabb buszjárata
Győr és Pécs között is járnak távolsági buszok, ez az ország egyik leghosszabb buszjárata.

Ez a Dunántúl egyik leghosszabb buszjárata

Az 1707/12-es járatszám alapján készült videóban láthatjuk milyen útvonalat jár be a távolsági busz. Több mint 340 kilométeres távot csaknem egy percben mutatja be a videós.

A menetrendek.hu-n tájékozódva azonban más képet mutat a valóság. A távolsági járat 240 kilométert tesz meg, mindezt négy és fél óra leforgása alatt.

Az utolsó emeletes győri busz is erre járt évekig

Az Ikarus-busz 18 éven át szolgálta az utasokat. Az utolsó években főleg Győr és Pécs között járt. A legendás busz "nyugdíjazásáról" szintén a Kisalföld közölt hosszabb cikket még 2017-ben.

 

 

