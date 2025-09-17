szeptember 17., szerda

Múltidéző

3 órája

Meglepő fotók a szüretről: így buliztak a nagyszüleink (GALÉRIA)

Címkék#szüret#Laufer László#mulatság#szőlő

Az aratás mellett a szüret a régmúltban gyökerező agrokultúra legnagyobb ünnepe volt. És ebbe a legnagyobb ünnepbe bizony nem csak a kalákában végzett közös munka, hanem a dolog elvégezte után a vidám mulatság is beletartozott.

Kaszás Endre

Ha a magyar vidéken a legnagyobb ünnepet keressük, hamar szembe jön velünk a szüret, a hozzá kapcsolódó számtalan hagyománnyal, népszokással. 

A legnagyobb ünnep szüreti felvonulás formájában a pécsi Széchenyi térre is elért
A legnagyobb ünnep szüreti felvonulás formájában a pécsi Széchenyi térre is elért
Fotó: Laufer László / Forrás:  MW
Fotó: Laufer László / Forrás:  MW

A szüret évszázados hagyomány - nem csak Magyarországon -, melyhez a kemény munka mellett a finom falatok, a szép borok, a felvonulás, a zene és a mulatság is szorosan hozzátartozott. De talán nincs még egy nemzet, amely olyan jelentőséget tulajdonít a szüretnek, hogy még a Himnuszában is megjelenik a köszönet és hála a bor és szőlő bőséges áldásáért („…Tokaj szőlővesszein, nektárt csepegtettél…”).

Csoda-e, hogy nekünk magyaroknak az évszázadok során az egyik legnagyobb ünnepünkké nőtte ki magát a szüret, a maga áldozatos munkájával, és az azt lezáró közösségi eseményekkel. Bizony olyannyira nem az, hogy manapság, amikor a szőlőművelés, a termés betakarítása már nyomában sem idézi a múltat, a szüreti mulatságok, fesztiválok már legalább annyira sajátjai a városi embereknek, mint a falun élőknek.

A szüret, mint a legnagyobb ünnep pillanati, fotókról köszön vissza múltidézőnkben

A szürethez kapcsolódó, évtizedekkel ezelőtti ünnepi pillanatokba engednek betekintést Laufer László fotóriporter kollégánk múltidéző felvételei, amelyekről akár több ismerős arc is visszaköszönhet az érdeklődő olvasókra. Népviseletes felvonulások, néptáncbemutatók, étel- és borkostolók, vidám kisérőprogramok, és a bálok, amiken akár még a mulatság szépét is megválaszthatták. A szüreti menetekről abban az időben nem hiányozhattak a lovaskocsik, hintók, de a résztvevők szórakoztatásáról gondoskodott a ringlispil, és megannyi gyerekjáték is.

Fotók a múltból: így ünnepeltük a szüretet Baranyában

Fotók: Laufer László

 

