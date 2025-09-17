Meglepő fotók a szüretről: így buliztak a nagyszüleink (GALÉRIA)

Ha a magyar vidéken a legnagyobb ünnepet keressük, hamar szembe jön velünk a szüret, a hozzá kapcsolódó számtalan hagyománnyal, népszokással.

A legnagyobb ünnep szüreti felvonulás formájában a pécsi Széchenyi térre is elért

Fotó: Laufer László / Forrás: MW

A szüret évszázados hagyomány - nem csak Magyarországon -, melyhez a kemény munka mellett a finom falatok, a szép borok, a felvonulás, a zene és a mulatság is szorosan hozzátartozott. De talán nincs még egy nemzet, amely olyan jelentőséget tulajdonít a szüretnek, hogy még a Himnuszában is megjelenik a köszönet és hála a bor és szőlő bőséges áldásáért („…Tokaj szőlővesszein, nektárt csepegtettél…”).

Csoda-e, hogy nekünk magyaroknak az évszázadok során az egyik legnagyobb ünnepünkké nőtte ki magát a szüret, a maga áldozatos munkájával, és az azt lezáró közösségi eseményekkel. Bizony olyannyira nem az, hogy manapság, amikor a szőlőművelés, a termés betakarítása már nyomában sem idézi a múltat, a szüreti mulatságok, fesztiválok már legalább annyira sajátjai a városi embereknek, mint a falun élőknek.

A szüret, mint a legnagyobb ünnep pillanati, fotókról köszön vissza múltidézőnkben

A szürethez kapcsolódó, évtizedekkel ezelőtti ünnepi pillanatokba engednek betekintést Laufer László fotóriporter kollégánk múltidéző felvételei, amelyekről akár több ismerős arc is visszaköszönhet az érdeklődő olvasókra. Népviseletes felvonulások, néptáncbemutatók, étel- és borkostolók, vidám kisérőprogramok, és a bálok, amiken akár még a mulatság szépét is megválaszthatták. A szüreti menetekről abban az időben nem hiányozhattak a lovaskocsik, hintók, de a résztvevők szórakoztatásáról gondoskodott a ringlispil, és megannyi gyerekjáték is.