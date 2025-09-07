Lehangoló: 11 év után bezár a pécsi belváros népszerű vendéglátóhelye

Közel 11 év után bezárja kapuit a Király utcában található Café Frei. A kávézó sokak által kedvelt hely volt az évek során a pécsi belvárosban, ám most bejelentették, hogy lehúzzák a rolót.

Búcsúzik a népszerű pécsi kávézó

A pontos dátumról nem közöltek információt, csak egy fehér A4-es lapra kézzel írt üzenet jelzi a vásárlóknak, hogy egy korszak lezárul a város életében. A pécsi születésű Frei Tamás által alapított kávézót azzal a céllal alapították, hogy „ízutazásra” hívja a vendégeket, vagyis különböző kávékultúrák specialitásait kínálja – autentikus receptek alapján – könnyen elérhető formában.