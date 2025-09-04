szeptember 4., csütörtök

Made in Pécs

2 órája

Lehet jelentkezni a pécsi zenészék jövő évi fesztiváljára

Szeptember 25-ig lehet jelentkezni a 2026-os Made in Pécs Fesztiválra, amely ismét a város zenekarainak és előadóinak ad bemutatkozási lehetőséget.

Jusztin Levente
Forrás: MW

Fotó: Laufer László

A szervezők műfaji megkötés nélkül várják a pécsi kötődésű produkciókat, kivéve a vendéglátós, báli és playback műsorokat. Fontos, hogy a jelentkezők rendelkezzenek legalább 20 perces repertoárral, a további technikai és szervezési feladatokat a fesztivál csapata vállalja. A regisztráció online történik, pontos adatlap kitöltésével. Túljelentkezés esetén várólista nyílik. A fesztivál célja, hogy kizárólag pécsi kötődésű zenészeknek adjon fellépési lehetőséget.

2026-os Made in Pécs Fesztivált január 17-én rendezik meg, amire itt lehet jelentkezni.

 

