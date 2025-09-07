Lélekhangoló Piknik Kővágószőlősön – Egynapos elvonulás a testi-lelki harmóniáért

Különleges program várja a kikapcsolódni, feltöltődni vágyókat 2025. szeptember 14-én, vasárnap Kővágószőlősön, ahol megrendezik a Lélekhangoló Pikniket, a Buzás Andor Művelődési Házban. A programok reggel 8-tól este 8-ig tartanak.

A napot Bencze Andrea reggeli Hatha jógaórája indítja, majd az önkormányzati köszöntőt követően spirituális és táplálkozási előadások segítik az érdeklődőket a testi-lelki egyensúly megteremtésében. A résztvevők betekintést nyerhetnek a kínai bölcsesség világába, hallhatnak a hormon-egyensúly fontosságáról, valamint közös meditáció és hangfürdő is szerepel a programban.

Az esemény különlegessége, hogy a nap során a buddhizmus és a kereszténység tanításainak találkozásáról is szó esik, továbbá a résztvevők kipróbálhatják a Yin jógát, valamint egyedülálló hangtál bemutatókon vehetnek részt.

A program zárásaként Mecseki Noémi Mónika „Napzáró meditációt” vezet, amely méltó befejezése lesz a csendes, elmélyülést segítő napnak.

A Lélekhangoló Piknik ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.