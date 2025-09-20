Lezárják a pécsi belváros egyik fontos útját – kerülőre kényszerül mindenki

Szeptember 22-én (hétfőn) egy meghibásodott távfűtési vezeték javítását követő aszfaltozást végeznek szakemberek a Barbakán téren – számolt be róla közleményében a PÉTÁV. A munkálatok 8.30 órakor kezdődnek és várhatóan aznap 17 órára fejeződnek be. A munkavégzés ideje alatt a körforgalomból nem lehet kihajtani a Klimó György utca felé.