Nagyszabású lovasversenyt rendeznek Baranyába – több kategóriában is várják a nevezéseket

Szeptember 28-án, vasárnap rendezik meg az első Cserkúti Lovas Találkozót az Ozico Lovasudvar szervezésében, amelynek a Cserkúti Horgásztó ad otthont.

A nap programja reggel 7 órakor a nevezéssel kezdődik, majd 8:30-kor pályabejárással folytatódik. A versenyzők 9 órától ügyességi fordulókban mérhetik össze tudásukat. Délben ebédszünet következik, délután pedig látványos versenyszámok várják a résztvevőket és az érdeklődőket: 13 órakor indul a vadász vágta, 14 órától pedig a népszerű páros hordókerülés. Az eredményhirdetésre 15:30-kor kerül sor.

A lovasverseny részletei

A nevezési díj 6.000 forint.

Kategóriák:

Gyermek kezdő ügyességi

Gyermek haladó ügyességi

Felnőtt ügyességi

Gyermek vadász vágta

Felnőtt vadász vágta

Páros hordókerülés

A szervezők minden érdeklődőt és lóbarátot szeretettel várnak egy izgalmas, élményekben gazdag napra.

További információ:

Facebook: Ozico Lovasudvar

Kapcsolat: Várkonyi Luca – 06302484461