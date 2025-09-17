1 órája
Nagyszabású lovasversenyt rendeznek Baranyába – több kategóriában is várják a nevezéseket
Több kategóriában és több versenyszámban is lesznek indulók.
A lovasudvar várja a nevezéseket.
Forrás: MW/Illusztráció
Fotó: MORICZ SABJAN SIMON
Szeptember 28-án, vasárnap rendezik meg az első Cserkúti Lovas Találkozót az Ozico Lovasudvar szervezésében, amelynek a Cserkúti Horgásztó ad otthont.
A nap programja reggel 7 órakor a nevezéssel kezdődik, majd 8:30-kor pályabejárással folytatódik. A versenyzők 9 órától ügyességi fordulókban mérhetik össze tudásukat. Délben ebédszünet következik, délután pedig látványos versenyszámok várják a résztvevőket és az érdeklődőket: 13 órakor indul a vadász vágta, 14 órától pedig a népszerű páros hordókerülés. Az eredményhirdetésre 15:30-kor kerül sor.
A lovasverseny részletei
A nevezési díj 6.000 forint.
Kategóriák:
- Gyermek kezdő ügyességi
- Gyermek haladó ügyességi
- Felnőtt ügyességi
- Gyermek vadász vágta
- Felnőtt vadász vágta
- Páros hordókerülés
A szervezők minden érdeklődőt és lóbarátot szeretettel várnak egy izgalmas, élményekben gazdag napra.
További információ:
Facebook: Ozico Lovasudvar
Kapcsolat: Várkonyi Luca – 06302484461