Ügyességi pályák és vágta is lesz

1 órája

Nagyszabású lovasversenyt rendeznek Baranyába – több kategóriában is várják a nevezéseket

Több kategóriában és több versenyszámban is lesznek indulók.

Bama.hu
Nagyszabású lovasversenyt rendeznek Baranyába – több kategóriában is várják a nevezéseket

A lovasudvar várja a nevezéseket.

Forrás: MW/Illusztráció

Fotó: MORICZ SABJAN SIMON

Szeptember 28-án, vasárnap rendezik meg az első Cserkúti Lovas Találkozót az Ozico Lovasudvar szervezésében, amelynek a Cserkúti Horgásztó ad otthont.

A nap programja reggel 7 órakor a nevezéssel kezdődik, majd 8:30-kor pályabejárással folytatódik. A versenyzők 9 órától ügyességi fordulókban mérhetik össze tudásukat. Délben ebédszünet következik, délután pedig látványos versenyszámok várják a résztvevőket és az érdeklődőket: 13 órakor indul a vadász vágta, 14 órától pedig a népszerű páros hordókerülés. Az eredményhirdetésre 15:30-kor kerül sor.

A lovasverseny részletei

A nevezési díj 6.000 forint.

Kategóriák:

  • Gyermek kezdő ügyességi
  • Gyermek haladó ügyességi
  • Felnőtt ügyességi
  • Gyermek vadász vágta
  • Felnőtt vadász vágta
  • Páros hordókerülés

A szervezők minden érdeklődőt és lóbarátot szeretettel várnak egy izgalmas, élményekben gazdag napra.

További információ:
Facebook: Ozico Lovasudvar
Kapcsolat: Várkonyi Luca – 06302484461

 

