szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

17°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Voksoljunk!

2 órája

Ma még szavazhatunk az Év Kilátójára – baranyai lesz a nyertes?

Címkék#Mecsek#Aktív Kalandor#Zengő-kilátó

Jusztin Levente
Ma még szavazhatunk az Év Kilátójára – baranyai lesz a nyertes?

Ma éjfélig még bárki leadhatja voksát az Aktív Kalandor szavazásán, ahol az ország legszebb panorámáját kínáló építményei közül választják ki az Év Kilátóját. A baranyaiak büszkesége, a Mecsek legmagasabb pontján álló Zengő-kilátó jelenleg kimagasló esélyekkel szerepel a mezőnyben. A 682 méteres magasságban található torony tetejéről tiszta időben a Dunáig, sőt, akár a Balatonig is ellátni, így nemcsak a természetjárók kedvence, hanem a vármegye egyik szimbóluma is.

A közönségszavazás célja a magyar táj szépségeinek népszerűsítése, egyúttal a természetjárás élményének bemutatása. Ha szeretnénk, hogy Baranya ikonikus kilátója nyerje el a címet, nincs más teendő, mint ma éjfélig leadni a voksot az Aktív Kalandor weboldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu