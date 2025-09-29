Ma még szavazhatunk az Év Kilátójára – baranyai lesz a nyertes?

Ma éjfélig még bárki leadhatja voksát az Aktív Kalandor szavazásán, ahol az ország legszebb panorámáját kínáló építményei közül választják ki az Év Kilátóját. A baranyaiak büszkesége, a Mecsek legmagasabb pontján álló Zengő-kilátó jelenleg kimagasló esélyekkel szerepel a mezőnyben. A 682 méteres magasságban található torony tetejéről tiszta időben a Dunáig, sőt, akár a Balatonig is ellátni, így nemcsak a természetjárók kedvence, hanem a vármegye egyik szimbóluma is.

A közönségszavazás célja a magyar táj szépségeinek népszerűsítése, egyúttal a természetjárás élményének bemutatása. Ha szeretnénk, hogy Baranya ikonikus kilátója nyerje el a címet, nincs más teendő, mint ma éjfélig leadni a voksot az Aktív Kalandor weboldalán.