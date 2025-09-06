Ezt hozta a Majka-koncert Pécsre: meggyalázták a virágágyást és a főteret is (VIDEÓ)

Pécs Város Napja ugyan szeptember elsején volt, de a milliókért lekötött Majka-koncertre betegség miatt csak szeptember 5-én pénteken került sor. A színpad ráadásul nem a megszokott helyén, közvetlenül a dzsámi alá lett felállítva, hanem a Hunyadi-szobor mellé, beszűkítve ezzel az embereket a szűk utcába.

Rengeteg szemét borította be a Széchenyi teret a Majka-koncert után.

Fennakadások a Majka-koncert miatt

Rengetegen a szerették volna élvezni a nyárias péntek estét a Majka-koncerttől függetlenül a Király utcában, ám erre esélyük sem volt a beszűkített Széchenyi tér miatt. A kis utcák szélére kényszerültek az emberek, míg a főtér felső része üresen, kihasználatlanul tátongott. A helyszínválasztás miatt sokan már a koncert előtt hazamentek, többeknek esélye sem volt olyan állóhelyet találniuk, ahonnan megfelelően láthatták volna az előadást.