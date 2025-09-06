30 perce
Ezt hozta a Majka-koncert Pécsre: meggyalázták a virágágyást és a főteret is (VIDEÓ)
Beszorították a tömeget a szűk utcákba, meg is lett az eredménye. Majka-koncertje után volt mit rendbe tenni a Széchenyi téren.
Nem kímélték ezt a szépen megalkotott látványosságot sem.
Pécs Város Napja ugyan szeptember elsején volt, de a milliókért lekötött Majka-koncertre betegség miatt csak szeptember 5-én pénteken került sor. A színpad ráadásul nem a megszokott helyén, közvetlenül a dzsámi alá lett felállítva, hanem a Hunyadi-szobor mellé, beszűkítve ezzel az embereket a szűk utcába.
Fennakadások a Majka-koncert miatt
Rengetegen a szerették volna élvezni a nyárias péntek estét a Majka-koncerttől függetlenül a Király utcában, ám erre esélyük sem volt a beszűkített Széchenyi tér miatt. A kis utcák szélére kényszerültek az emberek, míg a főtér felső része üresen, kihasználatlanul tátongott. A helyszínválasztás miatt sokan már a koncert előtt hazamentek, többeknek esélye sem volt olyan állóhelyet találniuk, ahonnan megfelelően láthatták volna az előadást.
A vendéglátóhelyeken tartózkodók is kiakadtak. Lapunknak az egyik népszerű főtéri étterem teraszáról nyilatkozott egy fogyasztó vendég, aki előre foglalta le asztalát a teraszon, de a szűk helyek miatt a koncertre kilátogatók a teraszra is beálltak, anélkül, hogy fogyasztottak volna a helyen.
„Nem azért foglaltam jó előre asztalt, hogy aztán közvetlenül mellettem ugráljanak a zenére. Borzasztóan kellemetlen volt az egész, nem sikerült jól koordinálni a tömeget” − mesélte csalódottan.
Szeméthalom, meggyalázott virágágyások, és pécsi szimbólumok
Majka pécsi fellépését követően rengeteg szemét borította be a pécsi belvárost: törött üvegek, rengeteg eldobott cigarettacsikk és sörösdoboz − mondhatnánk, hogy ez teljesen normális egy rendezvény után, azonban arra nincs magyarázat, hogy miért rongálták meg a Széchenyi téren található virágágyásokat, valamint a makettet, ami egy különös éke a főtérnek.