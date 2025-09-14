szeptember 14., vasárnap

Öröm

1 órája

Már köszöntik az új bort Baranyában

Címkék#Máré Hagyományőrző Tánccsoport#Csillagösvény Néptánc Egyesület#mulatság

Jusztin Levente

Szeptember 20-án igazi hagyományőrző hangulat várja az érdeklődőket a szászvári Borházban, ahol a szüreti mulatság színes programokkal és zenés felvonulással idézi meg a szüreti időszak hangulatát. 

A rendezvény 14:45-kor indul az iskola udvaráról, majd a kísérőzenével tarkított felvonulás és a kisbíró beszédei után közös tánc szórakoztatja a résztvevőket a Főtéren és a Borház előtt is. A délután folyamán Vidák Krisztina polgármester és Császár Károly egyesületi elnök köszönti az új bort, majd fellép a Hársvirág Óvoda, a Csillagösvény Néptánc Egyesület, a Máré Hagyományőrző Tánccsoport, valamint a Him Singers énekegyüttes. A programot a Mázai Bányász Fúvószenekar zárja.
 

 

