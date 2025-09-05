szeptember 5., péntek

Már megint? Újra veszélyes az egyik belvárosi utca

Jusztin Levente
Már megint? Újra veszélyes az egyik belvárosi utca

Újabb pécsi belvárosi utcában jelent meg a jól ismert figyelmeztetés: „Vigyázat! Hulló vakolat. Gyalogos forgalom a túloldalon.” Ezúttal a Kisfaludy utcában bukkant rá egyik olvasónk a kihelyezett táblára, amely a járókelők biztonságát hivatott óvni. A probléma nem új keletű, hiszen a közelmúltban a Kazinczy utcában is hasonló veszélyhelyzet alakult ki, amikor a régi épületborítás állapota romlott tovább. Az elmúlt hónapokban ez már a sokadik eset: korábban a Király és a János utcából érkeztek riasztó beszámolók. Utóbbinál hatalmas vakolatdarabok zuhantak a járdára, ahol mindössze egy fehér műanyag szék jelezte a balesetveszélyt. A sorozatos esetek arra figyelmeztetnek, hogy a belvárosi épületek állagmegóvása sürgető feladat.

