Már megint vonatpótló buszok közlekednek Pécs és Dombóvár között

Címkék#vonat#busz#MÁV#Dombóvár#Pécs#pálya

Karbantartási munkák miatt módosul a menetrend a Budapest–Dombóvár–Pécs vasútvonalon.

Tóth Viktória
A nyári hónapokban idén is nehezített volt a feljutás vonattal a baranyai vármegyeszékhelyről a fővárosba. Az utasoknak kétszeri átszállásra és pótlóbuszos közlekedésre kellett számítaniuk. Ez most egy rövid ideig hasonlóan alakul.

A MÁV tájékoztatása szerint 2025. szeptember 23-tól október 12-ig a Pécs és Dombóvár közötti szakaszon az InterCity vonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek. A vasúttársaság közleményében hangsúlyozta: a munkálatok a pálya biztonságos és zavartalan üzemeltetését szolgálják, ezért a meghirdetett időszakban a megszokott menetrend helyett módosított közlekedési rend lép életbe. Az utasoknak érdemes a MÁV online felületein, a MÁV appban vagy a hivatalos menetrendi keresőkben tájékozódni az indulási időkről és a vonatpótló buszok megállóhelyeiről.

 

