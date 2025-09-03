Mit tegyünk a medencével, hogy elkerüljük a több milliós bírságot?

Véget ért a nyár, így rövidesen aktuálissá válik a medence téliesítése a háztartásokban. Az akár több százezer forintos medencék kapcsán gyakran előjön a kérdés: miként érdemes elcsomagolni a következő nyárra úgy, hogy ne penészesedjen be és ne lyukadjon ki? Többféle elképzelés is van ennek kapcsán, azonban minden módszernek megvannak az előnyei és a hátrányai is, sőt, akár pénzbüntetést is kaphatunk, ha elkövetünk egy nagy hibát.

A medence téliesítés egyik fontos lépése a vízelvezetés, ami nem történhet akárhova.

A medence téliesítése aktuálissá vált

Megkezdődött a 2025/26-os tanév, ez pedig azt is jelenti, hogy véget ért a nyár, így aktuálissá vált a kerti medence téliesítése. Mutatunk pár tippet, hogy miként tárolhatod biztonságosan a medencét.

Amikor beköszönt a hideg idő, a kerti medence tulajdonosainak mindig felmerül a kérdés: mi a helyes megoldás, teljesen leengedni a vizet, vagy benne hagyni télire?

Hogyan hagyjuk a vizet télire a medencében?

Csökkentsük a vízszintet : nagyjából 10–15 cm-rel az üzemi vízszint alá.

: nagyjából 10–15 cm-rel az üzemi vízszint alá. Téliesítsük a vizet : speciális téliesítő folyadékkal, algaölővel kezeljük, hogy tavasszal ne zöldülve várjon ránk.

: speciális téliesítő folyadékkal, algaölővel kezeljük, hogy tavasszal ne zöldülve várjon ránk. Használjunk fagytesteket : például üres, félig vízzel töltött műanyag palackokat vagy speciális úszó fagytesteket tehetünk a vízbe, amelyek felveszik a jég tágulásának nyomását.

: például üres, félig vízzel töltött műanyag palackokat vagy speciális úszó fagytesteket tehetünk a vízbe, amelyek felveszik a jég tágulásának nyomását. Gépészet víztelenítése : a szivattyút, szűrőt, csöveket és minden egyéb vízben maradó alkatrészt ürítsünk ki és fagymentesen tároljunk.

: a szivattyút, szűrőt, csöveket és minden egyéb vízben maradó alkatrészt ürítsünk ki és fagymentesen tároljunk. Takarás: jó minőségű téli takaróval fedjük le a medencét, ami védi a kosztól, lehulló falevelektől és a hó súlyától.

Fontos, hogy víztelenítve semmiképp se hagyjuk felállítva a szabadban a medencét, amennyiben mindenképp szeretnénk elcsomagolni a hideg hónapokra, úgy a következőképpen tegyük.

A medence vízelvezetése nem történhet akárhova

Az egész folyamat értelemszerűen a medence vízének elvezetésével kezdődik, ám erre vonatkozóan érdemes tudni a szabályokat, ugyanis komoly bírságot kaphatunk, ha nem vigyázunk.

Sokan nem tudják, de nem eregethejük bárhova az udvaron található medence vizet sem. A családi házas környezetben használt medencék vizének közterületre engedésével kapcsolatos kérdéseinkre dr. Lovász István jegyző felhatalmazásával dr. Guzs István, hatósági főosztályvezető válaszolt.

„A medencék vize annak összetételétől függően minősülhet használt víznek (a termelési, szolgáltatási, fogyasztási tevékenység során használt, a használat következtében csak fizikai tulajdonságaiban megváltozott víz), vagy szennyvíznek (a termelési, szolgáltatási, fogyasztási tevékenység során használt, a használat – illetve az üzemi területen összegyűlő csapadékvizek esetében bemosódás vagy keveredés – következtében fizikai, kémiai vagy biológiai minőségében megváltozott, vízszennyező anyagot tartalmazó víz). Kiemelendő, hogy a szennyvízkibocsátással, közcsatornába vezetéssel kapcsolatos környezetvédelmi követelményeket a vízvédelmi hatóság az általa kiadott engedélyben határozza meg, így szennyvizet nem lehet közterületre kibocsátani, kiengedni a szükséges előzetes intézkedések nélkül. A fenti rendelkezések megsértőivel szemben egyrészt a vízvédelmi hatóság vízvédelmi bírságot, vagy csatornabírságot szabhat ki, másrészt felmerül a köztisztasági szabálysértés megvalósulása is, lévén a szennyvíz beszennyezi a közterületet, amely eljárást már a rendőrség folytatja le.”

Milliós bírság is járhat helytelen medence elcsomagolásért

A vízvédelmi bírság (környezetvédelmi hatóság által) mértéke függ a szennyezés mértékétől, időtartamától, az anyag veszélyességétől és a víztest típusától, ám akár elképesztően nagy összeg is lehet: több százezertől több millió forintig is terjedhet. Egy cég szennyvíz kibocsátása esetén 500.000–10.000.000 Ft közötti bírság is kiszabható.