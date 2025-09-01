Még át sem adták hivatalosan, máris rongálják a felújított játszóteret

A játszótér ünnepélyes átadását szeptember 5-én tartják, azonban azt már hetekkel megnyitották kozármislenyi családok előtt. "A legfrissebb képeken az látható, hogy a füves/földes területről (egyben azt is károsítva) a biciklijeik/rollerjeik kerekeivel sok sarat hordtak fel az alapból szép felületre, melyen ráadásul a fékezések is maradandó nyomot hagytak" - közölte az önkormányzat, megjegyezve, hogy a pontos információk érdekében hétfőn ellenőrzik a kamerafelvételeket, és ha szükséges, tovább is lépnek az ügyben.