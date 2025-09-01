szeptember 1., hétfő

Kozármisleny

35 perce

Még át sem adták hivatalosan, máris rongálják a felújított játszóteret

Címkék#önkormányzat#játszótér#játék#rongálás

A kozármislenyi önkormányzat tájékoztatása szerint több jelzés érkezett arról, hogy fiatalok kárt okoznak azzal, hogy nem rendeltetésszerűen használják a területet és a játékokat a nemrég felújított Augusztus 20. téri játszótéren.

Bama.hu
Még át sem adták hivatalosan, máris rongálják a felújított játszóteret

A játszótér ünnepélyes átadását szeptember 5-én tartják, azonban azt már hetekkel megnyitották kozármislenyi családok előtt.  "A legfrissebb képeken az látható, hogy a füves/földes területről (egyben azt is károsítva) a biciklijeik/rollerjeik kerekeivel sok sarat hordtak fel az alapból szép felületre, melyen ráadásul a fékezések is maradandó nyomot hagytak" - közölte az önkormányzat, megjegyezve, hogy a pontos információk érdekében hétfőn ellenőrzik a kamerafelvételeket, és ha szükséges, tovább is lépnek az ügyben.

 

