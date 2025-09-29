szeptember 29., hétfő

Megkezdődött a várromok felújítása

Címkék#templomrom#Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet#műemlék#szakember#növényzet

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága megkezdte a mecseknádasdi Schlossberg – Gótikus templomrom állagmegóvási munkálatait.

Tóth Dávid
Forrás: MW

Az országos jelentőségű műemlék és természetvédelmi terület a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet része, műemlékvédelmi oltalom alatt áll.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal engedélyével szeptember 23-án indult a kivitelezés, amelyet részletes szakértői vizsgálatok és értékelések előztek meg. A munkálatok során elsőként a romos falak kilazult fugáit, valamint a növényzetet távolítják el, majd a hiányzó kőelemek és falszakaszok pótlása következik. Hasonló beavatkozások zajlanak a pincékben is.

A szakemberek célja, hogy megőrizzék és helyreállítsák a templomrom és toronyrom maradványait, miközben biztosítják a műemlék hosszú távú fennmaradását.

A nemzeti park arra kéri a látogatókat, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott körültekintéssel közelítsék meg a területet, és tartsák be a biztonsági jelzéseket, valamint a helyszínen dolgozó szakemberek utasításait.

 

