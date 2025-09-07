szeptember 7., vasárnap

Meglepetésre is készül Túrony, hatalmas kavalkáddal jelentkeznek

Jusztin Levente

Szeptember 13-án ismét benépesül Túrony-Diósvölgy, ahol egész napos falunapot rendeznek. A programok 13 órakor főző- és süteménysütő versennyel indulnak, majd a rendőrség, a tűzoltóság és a Büntetés-végrehajtási Intézet bemutatóival folytatódnak. Fellépnek a Szavai asszonyok, a Szalántai kötélugrók, a Harkányi Horvát Vegyes Kórus, a Pécsudvardi férfikar, hastáncosok és egy meglepetés zenekar is. A közös ebéd 16 órakor kezdődik, este pedig a Harold zenekar ad koncertet. A nap folyamán kézműves foglalkozások, arcfestés, légvár és körhinta várja a gyerekeket. A helyiek számára a részvétel ingyenes, más településekről érkezők kedvezményes áron kóstolhatják meg a főztöket. Az eseményre a szervezők szeretettel várják a túronyi elszármazottakat is.
 

 

