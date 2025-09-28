Megoldódhat a Dombay-tó ügye? Pozitív változások történtek

Egyeztetést folytatott a Dél-Kom Nonprofit Kft. képviselőivel Gál Krisztián, Pécsvárad város polgármestere, számolt be róla a Pécsváradi Városüzemeltetési Kft. A megbeszélés fő témáját a település hulladékgazdálkodásával kapcsolatos kérdések adták, főként a Dombay-tónál kialakult helyzet, mely több éve vár megoldásra.

Az egyeztetés egyik fontos eleme egy szeptember 30-ai közös bejárás, amelynek során a hulladéktárolók lehetséges áthelyezéséről és a szemétkezelés hosszú távú, fenntartható megoldásairól fognak tárgyalni.

A cél, hogy Pécsvárad tiszta, rendezett és élhető város legyen mindenki számára. A folyamatban lévő megbeszélések eredményeiről, illetve a további lépésekről folyamatosan tájékoztatni fogják a lakosságot.