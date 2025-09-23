Fontos változások léptek életbe
Ez sokaknak lesz kellemetlen – megszűnt az ingyenes készpénzfelvétel
Több kártyatípusra is vonatkozik a változás. Az ingyenes készpénzfelvétel megszűnése többeket érinthet kellemetlenül.
Az ingyenes készpénzfelvétel lehetősége megszűnt az OTP Banknál, bizonyos kártyatípusokra vonatkozóan.
Szeptember 19-től az OTP Bank megszüntette a Revolut- és Wise-kártyákkal történő ingyenes készpénzfelvételt – számolt be róla a Revinfo.
Megszűnt az ingyenes készpénzfelvétel
Az új szabály szerint a tranzakció díja forintfelvételnél 1 999 forint, eurós ATM használatakor pedig 4,99 euró. Egy alkalommal legfeljebb 150 000 forint, illetve 100 euró vehető fel. Az ATM a művelet megkezdése előtt jelzi a felszámított díjat, így az ügyfelek előre láthatják a költséget.
