Ez sokaknak lesz kellemetlen – megszűnt az ingyenes készpénzfelvétel

Szeptember 19-től az OTP Bank megszüntette a Revolut- és Wise-kártyákkal történő ingyenes készpénzfelvételt – számolt be róla a Revinfo.

Megszűnt az ingyenes készpénzfelvétel

Az új szabály szerint a tranzakció díja forintfelvételnél 1 999 forint, eurós ATM használatakor pedig 4,99 euró. Egy alkalommal legfeljebb 150 000 forint, illetve 100 euró vehető fel. Az ATM a művelet megkezdése előtt jelzi a felszámított díjat, így az ügyfelek előre láthatják a költséget.