Fontos változások léptek életbe

2 órája

Ez sokaknak lesz kellemetlen – megszűnt az ingyenes készpénzfelvétel

Címkék#OTP Bank#készpénzfelvétel#kártya#tranzakció#díj

Több kártyatípusra is vonatkozik a változás. Az ingyenes készpénzfelvétel megszűnése többeket érinthet kellemetlenül.

Bama.hu
Ez sokaknak lesz kellemetlen – megszűnt az ingyenes készpénzfelvétel

Az ingyenes készpénzfelvétel lehetősége megszűnt az OTP Banknál, bizonyos kártyatípusokra vonatkozóan.

Forrás: MW

Fotó: Huszár Márk

Szeptember 19-től az OTP Bank megszüntette a Revolut- és Wise-kártyákkal történő ingyenes készpénzfelvételt – számolt be róla a Revinfo.

Megszűnt az ingyenes készpénzfelvétel

 Az új szabály szerint a tranzakció díja forintfelvételnél 1 999 forint, eurós ATM használatakor pedig 4,99 euró. Egy alkalommal legfeljebb 150 000 forint, illetve 100 euró vehető fel. Az ATM a művelet megkezdése előtt jelzi a felszámított díjat, így az ügyfelek előre láthatják a költséget.

 

