Megújult a központ, mindenki csak jól jár vele

Megújult az Örsi Ferenc Művelődési Központ Siklóson – közölte Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke a legnagyobb közösségi oldalon. Egyben gratulált a siklósiaknak, hozzátéve, hogy egy újabb olyan fejlesztés valósult meg, mely a közösséget szolgálja.

Az intézményt ünnepélyes keretek között, teltház előtt adták át. Az átadót színes program kísérte: múltidéző fotókiállítás, lendületes táncbemutató, köszöntő és ünnepi beszédek, valamint a „Magda, a Szabó” színházi előadás.

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és Siklós Város Önkormányzatának együttműködésével és a TOP Plusz program támogatásával valósult meg a felújítás.