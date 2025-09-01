Nagy lépés
Megújult a központ, mindenki csak jól jár vele
Megújult az Örsi Ferenc Művelődési Központ Siklóson – közölte Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke a legnagyobb közösségi oldalon. Egyben gratulált a siklósiaknak, hozzátéve, hogy egy újabb olyan fejlesztés valósult meg, mely a közösséget szolgálja.
Az intézményt ünnepélyes keretek között, teltház előtt adták át. Az átadót színes program kísérte: múltidéző fotókiállítás, lendületes táncbemutató, köszöntő és ünnepi beszédek, valamint a „Magda, a Szabó” színházi előadás.
A Baranya Vármegyei Önkormányzat és Siklós Város Önkormányzatának együttműködésével és a TOP Plusz program támogatásával valósult meg a felújítás.
