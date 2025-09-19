Megvan, mi az a kismotorfecskendő? Most megtudhatod!

A Baranya Vármegyei Tűzoltó Szövetség és a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szeptember 20-án, szombaton rendezi meg hagyományos vármegyei önkéntes tűzoltóversenyét. A megmérettetésnek idén a pécsi Central Wakeboard és Szabadidőpark nyújt otthont, az önkéntes tűzoltók olyan versenyszámokban állnak majd rajthoz, mint váltófutás vagy éppen kismotorfecskendő-szerelés.

A verseny megnyitója délelőtt 10 órakor lesz, az igazgatói köszöntőt és közös bemelegítést követően negyed 11-kor startolnak a csapatok. A családi nap keretében főzőversenyre és alpintechnikai bemutatóra is sor kerül majd, de az érdeklődőknek is lehetősége lesz kipróbálni ügyességi pályákat, kvízeket és egyéb érdekes feladatokat. A legkisebbeket arcfestéssel, rajzsarokkal és akadálypályákkal várjuk, fotópontunkon bárki fotózkodhat tűzoltósisakban, tűzoltóautóval.