Méltóságteljes tisztelgés a bányászok előtt (galéria)

A hagyományosan szeptember első hétvégéjén tartott bányásznapok keretében a Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesülete szervezésében szeptember 7-én, délután tartottak ünnepi megemlékezést Pécsen az Ágoston téren.

Mint ismert, Pécsen, Baranya megyében néhány évtizede még több mint 30 ezer ember dolgozott a bányavállalatoknál, előttük és a munka áldozatai előtt is tisztelegnek ilyenkor.

Az ünnepi eseményen beszédet mondott Dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő, és koszorúkat helyeztek el az Ágoston téri emlékműnél.