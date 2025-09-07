szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Megemlékezés

41 perce

Méltóságteljes tisztelgés a bányászok előtt (galéria)

Kaszás Endre
Méltóságteljes tisztelgés a bányászok előtt (galéria)

Fotó: KOVACS LILIANA

A hagyományosan szeptember első hétvégéjén tartott bányásznapok keretében  a Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesülete szervezésében  szeptember 7-én, délután tartottak ünnepi megemlékezést Pécsen az Ágoston téren. 

Mint ismert, Pécsen, Baranya megyében néhány évtizede még több mint 30 ezer ember dolgozott a bányavállalatoknál, előttük és a munka áldozatai előtt is tisztelegnek ilyenkor.

Az ünnepi eseményen beszédet mondott Dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő, és koszorúkat helyeztek el az Ágoston téri emlékműnél.

Méltóságteljes tisztelgés a bányászok előtt: így emlékeztünk

Fotók: KL

 

