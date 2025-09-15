Hosszas munkálatok kezdődnek Baranyában − egy hónapig pótlóbuszok közlekednek!

A MÁV közleménye szerint szeptember 23. és október 12. között karbantartási munkálatok miatt szünetel a vasúti közlekedés Pécs és Szentlőrinc között. Az utasokat ez idő alatt vonatpótló autóbuszok szállítják.

Menetrend változások várhatóak

A lezárás nemcsak a helyi személyvonatokat érinti: módosul a Dombóvár és Pécs között közlekedő InterCityk, InterRégiók, expressz- és személyvonatok menetrendje is. A pótlóbuszok több állomáson és megállóhelyen is megállnak, ugyanakkor menetidejük eltérhet a megszokott vonatközlekedéstől.

Körültekintően nézzük át a pótlóbusz menetrendjét

A vasúttársaság kéri az utasokat, hogy előre tájékozódjanak a módosított menetrendek kapcsán körültekintően és számoljanak hosszabb utazási idővel a munkálatok ideje alatt.