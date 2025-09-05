Kígyók járnak Pécsen a konyhákban? Az edénycsöpögtetőből mászott elő egy állat

Egy pécsi háziasszony hívott szakértő segítséget, mivel egy különös vendég tűnt fel a konyhájában. Elsőre borzasztóan megijedt, ugyanis mérges kígyóra gyanakodott, később aztán a szakértők a fotó alapján rézsiklónak titulálták az állatot. Az mindenesetre továbbra is érdekes kérdés, hogy miként került be egy pécsi konyhába.

Mérges kígyó Pécsen? Szerencsére úgy tűnik, hogy nem egy viperával van dolgunk.

Forrás: Facebook/MME Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztály (MME KHVSZ)

Mérges kígyó Pécsen? Úgy tűnik, csak egy siklóról van szó

A rézsikló az egyik legnagyobb testű kígyónk. Hossza elérheti a 120 cm-t, de egyes esetekben akár a 200 cm-t is. Teste karcsú és erőteljes. A kifejlett példányok hátoldalának színe az olívzöldtől a sárgásbarnán át a barnáig változhat. Magyarországon két mérges kígyó őshonos, ám ez az állat egyértelműen nem rákosi vipera, valamint a keresztes vipera is teljesen más küllemmel rendelkezik.

Gyönyörű fotó készült egy siklóról Baranyában

Pár napja számoltunk be arról, hogy nem mindennapi fotót készített egy természetkedvelő fotós a Máriagyűdi Kegyhely környékén. Mónika − aki elmondása szerint épp ennél a fánál állt meg pihenni a túra közben a férjével − elsőre nagyon megörült az állatnak, ám amikor közelebb ment a hüllőhöz, az finoman „jelezte”, hogy jobb mindenkinek, ha távolabb marad. A közösségi médiában is megosztott fotók alatt megindultak a találgatások, vajon mérges kígyó vagy egy erdei sikló lehet a lencsevégre kapott csúszómászó?