Óvatosan
2 órája
Metszés kezdődik, ésszel közlekedjünk!
A BIOKOM szeptember 25-én, csütörtökön metszési munkálatokat kezd a Mecsek kaputól a TV-toronyig terjedő szakaszon, a parkerdővel érintkező műutak mentén.
A cég közleménye szerint a munkálatok célja a közlekedésbiztonság javítása, a közutak melletti növényzet karbantartásával. A beavatkozás ideje alatt az érintett útszakaszokon részleges útlezárásra és ideiglenes forgalomirányításra kell számítani. A BIOKOM azt kéri az autósoktól, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek!
A munkavégzés várhatóan több napot vesz igénybe, az időjárás függvényében.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre