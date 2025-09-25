Metszés kezdődik, ésszel közlekedjünk!

A cég közleménye szerint a munkálatok célja a közlekedésbiztonság javítása, a közutak melletti növényzet karbantartásával. A beavatkozás ideje alatt az érintett útszakaszokon részleges útlezárásra és ideiglenes forgalomirányításra kell számítani. A BIOKOM azt kéri az autósoktól, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek!

A munkavégzés várhatóan több napot vesz igénybe, az időjárás függvényében.