Bama.hu videó

30 perce

Mi történhetett? Egy vadászrepülőt láttak Pécs felett repülni! (VIDEÓ)

Bama.hu

Szeptember 16-án dél környékén Pécsett a helyiek észleltek egy vadászrepülőt az égen. A FlightRadar adatai szerint a gép Kecskemétről indult, majd bejárta a Dunántúlt, végül visszatért kiinduló pontjára.

Információink szerint a repülés összefüggésben állhat az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat keretében végrehajtott lég- és közúti átcsoportosítással. A dandár közleménye szerint szeptember 15-én Kecskemét és a pápai MH 47. Bázisrepülőtér között, valamint Győr és Kecskemét között katonai konvojok is közlekednek, ezért a lakosságnak megnövekedett közúti forgalomra, zaj- és hanghatásokra kell számítani.

vadászrepülő
Vadászrepülőt láttak Pécs felett – képünk illusztráció
Fotó: MW

Mivel a felhívásban szereplő időponton kívül repült a repülő, ezért az esettel kapcsolatban megkerestük a MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandárt, de válaszuk cikkünk megjelenéséig nem érkezett meg.

 

Bama.hu videó

