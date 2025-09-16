30 perce
Mi történhetett? Egy vadászrepülőt láttak Pécs felett repülni! (VIDEÓ)
Szeptember 16-án dél környékén Pécsett a helyiek észleltek egy vadászrepülőt az égen. A FlightRadar adatai szerint a gép Kecskemétről indult, majd bejárta a Dunántúlt, végül visszatért kiinduló pontjára.
Információink szerint a repülés összefüggésben állhat az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat keretében végrehajtott lég- és közúti átcsoportosítással. A dandár közleménye szerint szeptember 15-én Kecskemét és a pápai MH 47. Bázisrepülőtér között, valamint Győr és Kecskemét között katonai konvojok is közlekednek, ezért a lakosságnak megnövekedett közúti forgalomra, zaj- és hanghatásokra kell számítani.
Mivel a felhívásban szereplő időponton kívül repült a repülő, ezért az esettel kapcsolatban megkerestük a MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandárt, de válaszuk cikkünk megjelenéséig nem érkezett meg.
Bama.hu videó
