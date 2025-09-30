Díj?
Mi történik a szigetvári várban?
Kinek és mit juttathatnak - hamarosan eldől a kérdés.
A Szigetvári Zrínyi Vár lesz a rendezvény helyszíne
Fotó: Szigetvári Zrínyi Vár - facebook
Szigetvár önkormányzatának képviselő-testülete október 1-jén, szerdán 17 órától tartja ünnepi ülését a Szigetvári Zrínyi Vár Dr. Hóvári János Rendezvénytermében.
Az esemény a Város Napjához kapcsolódik, melynek keretében Baley Endre szigetvári kötődésű író kiállításának megnyitójára és legújabb kötetének bemutatójára is sor kerül.
Az ünnepi ülés napirendjén a városi kitüntetések adományozása szerepel, amelyeket Dr. Vass Péter polgármester ad át a kitüntetetteknek.
