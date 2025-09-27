Micsoda előadók Baranyában – tőlük tanulhatunk!

November 12–16. között ismét megrendezik a XIX. Harkányi Szabadegyetemet, amely idén „A magyarság lelki arca” témáját járja körül. A rendezvény középpontjában a mohácsi csata áll, annak történelmi, vallási és kulturális hatásaival együtt.

A Művelődési Házban neves előadók – többek között Tóth Gergely, Sudár Balázs, Szabó Máté és Laczkó András – tartanak előadásokat a csata történeti, irodalmi és művészettörténeti vonatkozásairól. A programban helyet kapnak koncertek is: fellép például Gryllus Dániel, a Híres Pannónia Régizene Együttes, valamint a Bacchus Consort. November 16-án istentisztelettel zárul a sorozat.

A szellemi és zenei élményekkel gazdagító esemény a középkori magyar történelem egyik sorsfordító pillanatának emlékezetét eleveníti fel, tudományos igényességgel és művészi erővel.