szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

18°
+22
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Harkányi Szabadegyetem

1 órája

Micsoda előadók Baranyában – tőlük tanulhatunk!

Címkék#esemény#történelem#emlékezet#csata

Jusztin Levente
Micsoda előadók Baranyában – tőlük tanulhatunk!

November 12–16. között ismét megrendezik a XIX. Harkányi Szabadegyetemet, amely idén „A magyarság lelki arca” témáját járja körül. A rendezvény középpontjában a mohácsi csata áll, annak történelmi, vallási és kulturális hatásaival együtt. 

A Művelődési Házban neves előadók – többek között Tóth Gergely, Sudár Balázs, Szabó Máté és Laczkó András – tartanak előadásokat a csata történeti, irodalmi és művészettörténeti vonatkozásairól. A programban helyet kapnak koncertek is: fellép például Gryllus Dániel, a Híres Pannónia Régizene Együttes, valamint a Bacchus Consort. November 16-án istentisztelettel zárul a sorozat. 

A szellemi és zenei élményekkel gazdagító esemény a középkori magyar történelem egyik sorsfordító pillanatának emlékezetét eleveníti fel, tudományos igényességgel és művészi erővel.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu