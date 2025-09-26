szeptember 26., péntek

Micsoda szerencse: legendák érkeznek Komlóra a hétvégén!

Címkék#legenda#polgármester#esemény#koncertsorozat#Hoppál Péter

Jusztin Levente
Micsoda szerencse: legendák érkeznek Komlóra a hétvégén!

Forrás: MW

A Szerencsejáték Zrt. országos, több mint 80 állomásos ingyenes koncertsorozatának részeként szeptember 28-án Komlóra érkezik a Szerencsekoncertek programsorozat. A Hatoslottó megújulását ünneplő eseményen a hazai rocktörténelem két legendás formációja, a P. Mobil, valamint a Korál ad emlékezetes koncertet az Eszperantó téren. A program 18 órakor kezdődik, a koncertek 19 órától indulnak. A rendezvényen várhatóan részt vesz a térség országgyűlési képviselője, Hoppál Péter, valamint a város polgármestere, Polics József is. A szervezők szeretettel várják a zenekedvelőket egy különleges, ingyenes zenei élményre, amely egyszerre tiszteleg a magyar rock ikonikus alakjai előtt és erősíti a közösségi összetartozást.

 

