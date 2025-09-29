Miért változott meg az időpont? – Fontos bejelentést tett a pécsi képviselő

Az időpont változott, de a lehetőség megmaradt: bárki személyesen elmondhatja kérdéseit, javaslatait és véleményét.

Cziráki Attila, a pécsi szívklinika vezetője és önkormányzati képviselő nem a hét elején, hanem október 2-án, csütörtökön 16 és 19 óra között tartja fogadóóráját a Koch Valéria Iskolaközpont kollégiumában (Pécs, Mikes Kelemen utca 13., földszint, 108-as terem).

A képviselő minden érdeklődőt szeretettel és tisztelettel vár, és hangsúlyozza: a közös párbeszéd az egyik legfontosabb eszköz a város ügyeinek előmozdításában.

A professzor az új Szív- és Érgyógyászati Centrum létrehozásáért lobbizik, az ügynek már a pécsi polgármester mellett többek között az egészségügyi államtitkárt is megnyerte.