Migránsok ezrei jöttek Pécsre (FOTÓK)

Címkék#rendőrség#vasútállomás#válság#Magyarország

Nem lehetett megállítani őket, mindenen áthatoltak. A migránsok jellemzően életerős férfiak. A pécsi vasútállomásra érkeztek.

Bóka Máté Ciprián

Tíz évvel ezelőtt, 2015 nyarán Pécs városa is részese lett annak a migrációs hullámnak, amely Magyarországot és Európát is megrázta. Június 30-án délelőtt harminc–harmincöt illegális bevándorlót kísértek a rendőrök a pécsi vasútállomásra, majd egy Dombóvár felé induló menetrend szerinti vonatra tették őket. Az akkori feltételezések szerint a migránsok Afganisztánból érkeztek, egy nappal korábban pedig Csongrád megyében lépték át a határt illegálisan.

Rengeteg migráns célozta meg Pécset is
Migránsok tömegesen érkeztek Pécsre -   Fotó:  MW                      

 

Az eset nem volt egyedi: olvasói beszámolók szerint akkor többször láttak hasonló akciókat a városban. Naponta látták fehér furgonnal, rendőri kísérettel érkezni a menekülteket, akiket a Dombóvárra tartó vonatra szállítottak – számolt be a Bama.hu. 

Migránsok Pécsen
Tele volt a pécsi vasútállomás Fotó:  MW

Ezt követően is rendszeresen jöttek, és vonultak Pécsen, vagy éppen a vasútállomáson ütöttek tanyát. Jellemzően életerős fiatal férfiak érkeztek, családok már kevésbé, ráadásul sok tucat országot átlépve igyekeztek menekültstátuszt elérni. A fiatalok már kezdetekkor is arról érdeklődtek, hogyan juthatnának el Budapestre, ahol „barátjuk várta őket”.

Tíz évvel ezelőtt, 2015 nyarán Pécs városa is részese lett a migrációs hullámnak

Fotók: Laufer László

 

A rendőrség az idegenrendészeti eljárás alatt álló személyeket kísérte, akik menekültstátuszt kértek. Őket a számukra kijelölt nyílt befogadó állomásra irányították, a további ügyintézést pedig a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal folytatta. A hivatal később hangsúlyozta, hogy a menedékkérők regisztrációja és kérelmeik rögzítése után kerülnek a befogadó állomásokra, amennyiben nincs ok menekültügyi őrizetre.

Folyamatosan jöttek, a katonaságra is szükség volt Fotó: MW

Rengeteg migráns érkezett Pécsre

Akkor szeptember elejéig, alig két hónapban 3500-4000 menekült fordult meg Pécsett, aztán kiürült a pécsi vasútállomás

Az események emlékeztetnek arra, hogy Pécs a 2015-ös migrációs válság idején aktív szereplője volt a menekültek útvonalának, és számos helyi intézmény, köztük a rendőrség és a bevándorlási hatóság, a kialakult helyzethez igazodva látta el feladatai.

„Európa elveszítette önmagát”

A bevándorlás már visszafordíthatatlanul átalakította Európa társadalmi szerkezetét és identitását – állítja Nicolas Monti. A francia Observatoire de l'Immigration & de la Démographie (OID) igazgatója. Orbán Viktor miniszterelnök a migrációt illetően folyamatos képviselte azt az álláspontot, hogy az illegálisan érkezőknek nincs helyük Európában. Ezt akkor a nyugati országok támadták, azóta viszont ébredeznek, és terrortámadások hatására is fordulat indult a közgondolkozásban. 

Tömegesen lépték át a határt illegálisan - Fotó: MW

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
