Migránsok ezrei jöttek Pécsre (FOTÓK)

Tíz évvel ezelőtt, 2015 nyarán Pécs városa is részese lett annak a migrációs hullámnak, amely Magyarországot és Európát is megrázta. Június 30-án délelőtt harminc–harmincöt illegális bevándorlót kísértek a rendőrök a pécsi vasútállomásra, majd egy Dombóvár felé induló menetrend szerinti vonatra tették őket. Az akkori feltételezések szerint a migránsok Afganisztánból érkeztek, egy nappal korábban pedig Csongrád megyében lépték át a határt illegálisan.

Migránsok tömegesen érkeztek Pécsre - Fotó: MW

Az eset nem volt egyedi: olvasói beszámolók szerint akkor többször láttak hasonló akciókat a városban. Naponta látták fehér furgonnal, rendőri kísérettel érkezni a menekülteket, akiket a Dombóvárra tartó vonatra szállítottak – számolt be a Bama.hu.

Tele volt a pécsi vasútállomás Fotó: MW

Ezt követően is rendszeresen jöttek, és vonultak Pécsen, vagy éppen a vasútállomáson ütöttek tanyát. Jellemzően életerős fiatal férfiak érkeztek, családok már kevésbé, ráadásul sok tucat országot átlépve igyekeztek menekültstátuszt elérni. A fiatalok már kezdetekkor is arról érdeklődtek, hogyan juthatnának el Budapestre, ahol „barátjuk várta őket”.