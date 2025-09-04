1 órája
Migránsok ezrei jöttek Pécsre (FOTÓK)
Nem lehetett megállítani őket, mindenen áthatoltak. A migránsok jellemzően életerős férfiak. A pécsi vasútállomásra érkeztek.
Tíz évvel ezelőtt, 2015 nyarán Pécs városa is részese lett annak a migrációs hullámnak, amely Magyarországot és Európát is megrázta. Június 30-án délelőtt harminc–harmincöt illegális bevándorlót kísértek a rendőrök a pécsi vasútállomásra, majd egy Dombóvár felé induló menetrend szerinti vonatra tették őket. Az akkori feltételezések szerint a migránsok Afganisztánból érkeztek, egy nappal korábban pedig Csongrád megyében lépték át a határt illegálisan.
Az eset nem volt egyedi: olvasói beszámolók szerint akkor többször láttak hasonló akciókat a városban. Naponta látták fehér furgonnal, rendőri kísérettel érkezni a menekülteket, akiket a Dombóvárra tartó vonatra szállítottak – számolt be a Bama.hu.
Ezt követően is rendszeresen jöttek, és vonultak Pécsen, vagy éppen a vasútállomáson ütöttek tanyát. Jellemzően életerős fiatal férfiak érkeztek, családok már kevésbé, ráadásul sok tucat országot átlépve igyekeztek menekültstátuszt elérni. A fiatalok már kezdetekkor is arról érdeklődtek, hogyan juthatnának el Budapestre, ahol „barátjuk várta őket”.
Tíz évvel ezelőtt, 2015 nyarán Pécs városa is részese lett a migrációs hullámnakFotók: Laufer László
A rendőrség az idegenrendészeti eljárás alatt álló személyeket kísérte, akik menekültstátuszt kértek. Őket a számukra kijelölt nyílt befogadó állomásra irányították, a további ügyintézést pedig a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal folytatta. A hivatal később hangsúlyozta, hogy a menedékkérők regisztrációja és kérelmeik rögzítése után kerülnek a befogadó állomásokra, amennyiben nincs ok menekültügyi őrizetre.
Rengeteg migráns érkezett Pécsre
Akkor szeptember elejéig, alig két hónapban 3500-4000 menekült fordult meg Pécsett, aztán kiürült a pécsi vasútállomás.
Az események emlékeztetnek arra, hogy Pécs a 2015-ös migrációs válság idején aktív szereplője volt a menekültek útvonalának, és számos helyi intézmény, köztük a rendőrség és a bevándorlási hatóság, a kialakult helyzethez igazodva látta el feladatai.
„Európa elveszítette önmagát”
A bevándorlás már visszafordíthatatlanul átalakította Európa társadalmi szerkezetét és identitását – állítja Nicolas Monti. A francia Observatoire de l'Immigration & de la Démographie (OID) igazgatója. Orbán Viktor miniszterelnök a migrációt illetően folyamatos képviselte azt az álláspontot, hogy az illegálisan érkezőknek nincs helyük Európában. Ezt akkor a nyugati országok támadták, azóta viszont ébredeznek, és terrortámadások hatására is fordulat indult a közgondolkozásban.