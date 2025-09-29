Beszélgetés
1 órája
Milyenek az emberiség kilátásai? Most megtudhatjuk!
Illusztráció.
Pécsen októberben két alkalommal is kerekasztal-beszélgetések várják az érdeklődőket, amelyeken a világ aktuális kihívásairól lesz szó.
- Október 1-jén a klímaválság és a biztonságpolitika kapcsolata kerül terítékre „A mennydörgéstől az ágyúdörgésig” címmel. A beszélgetés résztvevői Dr. Gelencsér András levegőkémikus, egyetemi tanár, valamint Buda Péter nemzetbiztonsági és külpolitikai szakértő.
- Október 15-én pedig „Elkerülhető-e az összeomlás?” címmel folytatódik a sorozat, ahol az emberiség jelenkori kilátásairól Dr. Vankó Zsuzsanna teológus és Dr. Gelencsér András mondja el gondolatait.
A beszélgetéseket Dr. Holló Péter egyháztörténész moderálja. A rendezvényeknek a Tudásközpont ad otthont, a részvétel ingyenes.
Ezt ne hagyja ki!Celebfigyelő
2025.09.26. 11:15
Döbbenet: otthagyta a kórházban komlói szerelmét és újszülött kisfiát Bódi Bence
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre