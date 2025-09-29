szeptember 29., hétfő

Beszélgetés

1 órája

Milyenek az emberiség kilátásai? Most megtudhatjuk!

Jusztin Levente
Illusztráció.

Pécsen októberben két alkalommal is kerekasztal-beszélgetések várják az érdeklődőket, amelyeken a világ aktuális kihívásairól lesz szó. 

  • Október 1-jén a klímaválság és a biztonságpolitika kapcsolata kerül terítékre „A mennydörgéstől az ágyúdörgésig” címmel. A beszélgetés résztvevői Dr. Gelencsér András levegőkémikus, egyetemi tanár, valamint Buda Péter nemzetbiztonsági és külpolitikai szakértő. 
  • Október 15-én pedig „Elkerülhető-e az összeomlás?” címmel folytatódik a sorozat, ahol az emberiség jelenkori kilátásairól Dr. Vankó Zsuzsanna teológus és Dr. Gelencsér András mondja el gondolatait. 

A beszélgetéseket Dr. Holló Péter egyháztörténész moderálja. A rendezvényeknek a Tudásközpont ad otthont, a részvétel ingyenes.

 

 

