Spórolni is lehet egy büntetésen

8 órája

Vezetés közben mobilozni? Egy pillanat alatt halált okozhatsz, a bírság mégis nevetséges

Címkék#kamerarendszer#rendőrség#VÉDA#sofőr#mobilozás

Az egyik leggyakoribb szabálysértés, melyet többen szigorúbban büntetnének. A mobilozás vezetés közben nincs eléggé szankcionálva.

Bama.hu
Vezetés közben mobilozni? Egy pillanat alatt halált okozhatsz, a bírság mégis nevetséges

Sokak szerint súlyosbítani kellene a bírság és a büntetőpontok mértékét telefonozásért.

Forrás: ChatGPT/Illusztráció

A mobilozás vezetés közben az egyik melegágya az utakon uralkodó balesetveszélynek. Nap mint nap találkozhatunk olyan sofőrökkel, akik a volán mögött is a telefonjukat nyomkodják. Egy rövid üzenetváltás, egy hívás fogadása vagy akár egy gyors görgetés a közösségi médiában – sokak szerint ártalmatlan pillanat, valójában azonban súlyos balesetek forrása lehet. A KRESZ egyértelműen tiltja a kézben tartott mobiltelefon használatát vezetés közben, ennek ellenére a rendőrség rendszeresen büntet szabályszegőket.

mobilozás vezetés közben VÉDA
A mobilozás vezetés közben a leggyakoribb oka a baleseteknek.
Fotó: Knap Zoltán / Forrás: MW

Mobilozás vezetés közben: spórolhatsz, ha a helyszínen fizetsz

2025-ben a szabályozás értelmében, ha valakit rajtakapnak, hogy a kormány helyett a mobilját tartja kézben, 26 ezer forintos helyszíni bírságra számíthat. Amennyiben a sofőr a helyszínen nem rendezi a büntetést, úgy a szabálysértési eljárás során akár 52 ezer forintos bírság is kiszabható. A büntetés mellett további következmény, hogy az elkövető 3 büntetőpontot kap. Ezek a pontok három éven át nyilvántartásban maradnak, és ha valaki összesen 18-at összegyűjt, a jogosítványát bevonják, csak utánképzés és újabb vizsga után szerezheti vissza. A mobilozás vezetés közben sokak szerint nincs eléggé büntetve.

Az általunk megkérdezett szakértő elmondta, egy pillanatnyi félrenézés is elég, hogy megtörténjen a baj.
 

A 26 ezer forintos bírság sok autós számára nem tűnik súlyosnak, főleg ha összevetjük azzal, hogy milyen következményekkel járhat egy figyelmetlen pillanat. Egy 90 km/órás sebességnél mindössze 3 másodperc mobilozás alatt a jármű körülbelül 75 métert tesz meg, teljesen kontroll nélkül. Véleményem szerint szigorítani kellene a szabályokat: vagy magasabb pénzbírsággal, vagy a büntetőpontok számának emelésével. Ez teremthetne valódi elrettentő hatást.

A német rendőrség egyre több helyen alkalmazza az új, úgynevezett monocam kamerarendszert, amely automatikusan kiszűri a mobilozó sofőröket. A technológia célja a lebukás esélyének növelése, hiszen sok vezető továbbra is kockáztat.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a telefonhasználat vezetés közben nem csupán a sofőrt, hanem az utasokat és a többi közlekedőt is veszélyezteti. Egyre több országban láthatunk példát arra, hogy a szabályszegést jóval szigorúbban büntetik, sőt bizonyos helyeken azonnali jogosítvány-bevonással is járhat.

Idehaza a VÉDA-rendszer kapcsán érdemes vigyázni

A VÉDA sebességmérő eszköz nem csak a gyorshajtás ellen találták ki: figyeli az övhasználatot, sőt azt is, ha épp a telefonunkat nyomkodjuk vezetés közben, valamint azt is észreveszi, ha a forgalmi engedélyünkkel nem stimmel valami. Baranya vármegyében összesen 7 ilyen fixen telepített okos traffipax létezik. Pécsen és Szigetváron két-két darab, emellett Sásdon, Mecseknádasdon és Kozármislenyben is találkozhatunk a rendszerrel.

 

 

