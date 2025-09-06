Mohácson már az őszödi beszéd kiszivárgása előtt sem várták tárt karokkal Gyurcsányt

Mohácson is sokáig tüntettek Gyurcsány Ferenc szocialista miniszterelnök kiszivárgott őszödi beszéde után. A botránynak viszont még ki sem kellett robbannia ahhoz, hogy a Duna-menti városban ellenségesen fogadják a kormányfőt.

Az országgyűlési választások előtt, és azt megelőzően, hogy elmondta volna hírhedt beszédét, 2006. márciusában látogatott el Gyurcsány Ferenc Mohácsra, ahol több százan várták, ám a tömeg jelentős része egy korabeli híradás szerint ellendrukker volt.

A Dunántúli Napló beszámolójában olvasható, hogy az MSZP székháza felé tartó miniszterelnököt kórusban szidalmazták, valamint piros lapokat és molinókat mutattak fel neki.

Az egyik táblán az állt, „Júdás Feri 2004. 12. 05.", ami a külhoni magyarok kettős állampolgárságáról szóló népszavazásra tett célzás volt. Ismert, 2004-ben az MSZP Gyurcsány Ferenccel az élén arra buzdította a választókat, ne támogassák az elszakított országrészek területein élő magyarok könnyített honosítását a referendumon.

Egy másik molinón a következő szöveg volt olvasható: „Nagy dúlások: 1526 Mohács - 2006 Fletó". Lapunk korabeli beszámolója szerint Gyurcsány Ferencék azt tervezték, hogy a miniszterelnök az utcán is beszélget emberekkel, de ez az elképzelés meghiúsult az ellentüntetők miatt. A kormányfő felé még egy narancs is repült, ami nem talált célba.

Gyurcsány azért utazott Mohácsra, hogy a szocialista Nyúl István képviselőjelölt mellett tartson kampánybeszédet. Egy országos lap beszámolója szerint, a miniszterelnök felszólalásában a történtekre is reagált, és igyekezett a teljes magyar jobboldalt radikálisnak beállítani.

Mint mondta, furcsa fintora az életnek: újra a magyar baloldalon a sor, hogy az országban a nyugalmat, a megértést, a demokráciát képviselje. Hogy az „újra" melyik történelmi időszakra vonatkozott, az nem világos, az viszont ismert, hogy néhány hónapra rá a szocialisták által irányított Magyarországot mennyire jellemezte a nyugalom, a megértés, és a demokrácia.