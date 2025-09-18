szeptember 18., csütörtök

Lezárták az utat

Most érkezett! Kisbusz karambolozott autóval Szigetváron

Lezárták a 6-os út belterületi szakaszát a városban.

Bóka Máté Ciprián
Kisbusz és személyautó karambolozott Szigetváron, a Széchenyi utca és a Megye utca kereszteződésében. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelem. Lapunk információi szerint nem volt sérültje a balesetnek, az anyagi kár viszont jelentős. Kerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket. 

Csütörtökön viszonylagos nyugalom volt a baranyai utakon, de azért egy rejtélyes balesetről beszámolt a Bama.hu: Pécsen elindult magától egy autó, és két másikat is összetört. 

 

