Most érkezett! Kisbusz karambolozott autóval Szigetváron

Kisbusz és személyautó karambolozott Szigetváron, a Széchenyi utca és a Megye utca kereszteződésében. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelem. Lapunk információi szerint nem volt sérültje a balesetnek, az anyagi kár viszont jelentős. Kerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.

