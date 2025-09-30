szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

15°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ellenőrzés

27 perce

Most kiderülhet, mi bajod van – ingyen vizsgál a szűrőbusz Baranyában

Címkék#ingyen#igazolvány#kártya#lakos

Ezen a héten is folytatódik Baranyában a „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” program, amelynek célja, hogy a kisebb településeken élők számára is elérhetővé tegyék a legfontosabb szűréseket és állapotfelméréseket.

Tóth Viktória
Most kiderülhet, mi bajod van – ingyen vizsgál a szűrőbusz Baranyában

A program keretében a hét során két baranyai faluba is ellátogat a szűrőbusz: szeptember 30-án Mánfán, október 2-án Egyházasharasztin várják az érdeklődőket. 

A mobil rendelőben délelőtt 10 és 18 óra között többféle vizsgálat érhető el, köztük melanóma- és szájüregi szűrés, általános állapotfelmérés és kockázatbecslés. A részvétel ingyenes, azonban helyszíni regisztrációhoz kötött. 

A vizsgálatra a lakosoknak magukkal kell vinniük a TAJ-kártyát és a személyi igazolványt a beazonosítás érdekében. A szervezők bíznak benne, hogy a kezdeményezés révén minél többen élnek majd a lehetőséggel, hiszen a betegségek korai felismerése és a rendszeres szűrés jelentősen javíthatja az egészségmegőrzés esélyeit.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu