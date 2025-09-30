Most kiderülhet, mi bajod van – ingyen vizsgál a szűrőbusz Baranyában

A program keretében a hét során két baranyai faluba is ellátogat a szűrőbusz: szeptember 30-án Mánfán, október 2-án Egyházasharasztin várják az érdeklődőket.

A mobil rendelőben délelőtt 10 és 18 óra között többféle vizsgálat érhető el, köztük melanóma- és szájüregi szűrés, általános állapotfelmérés és kockázatbecslés. A részvétel ingyenes, azonban helyszíni regisztrációhoz kötött.

A vizsgálatra a lakosoknak magukkal kell vinniük a TAJ-kártyát és a személyi igazolványt a beazonosítás érdekében. A szervezők bíznak benne, hogy a kezdeményezés révén minél többen élnek majd a lehetőséggel, hiszen a betegségek korai felismerése és a rendszeres szűrés jelentősen javíthatja az egészségmegőrzés esélyeit.