Itt a nagy Mese-KVÍZ!

45 perce

Most próbára teheted tudásod! Mennyire ismered a magyar retro meséket?

Címkék#mese#család#retro#Gombóc Artúr#Süsü

Tesztünk segítségévek kiderült, ki mennyire emlékszik még a Mézga család, a Pom-Pom és a Süsü részleteire.

Bama.hu
Most próbára teheted tudásod! Mennyire ismered a magyar retro meséket?

Forrás: https://nemzetiarchivum.hu/

Fotó: -

A retro mesék még a felnőtt szíveket is megdobogtatják. A régi idők nagy kedvencei közül, sok Magyarországon kívül is komoly népszerűségnek örvendett. A Vízipók-csodapókot például 9 nyelvre fordították le, többek közt hollandra és arabra is. Sőt az I. Szerencsi Csokoládéfesztiválon a több, mint 200 kilós tiszta csokoládé Gombóc Artúr-szobor még Guinness-világrekordot is döntött.

A retro mesék még a felnőtt szíveket is megdobogtatják.
Fotó: Levente / Forrás: wikipedia.org

Készen állsz a nagy Mese-kvízre? 

1.
Hol lakik a Mézga család?
2.
Hol lakik a vízipók, a Vízipók-csodapók sorozatban?
3.
Melyik karakter nem a Pom Pom mesének szereplője?
4.
Hogy megy a Nagy Ho-ho-ho-horgász a mese főcímdala szerint?
5.
Kit szólítanak "Köbüki"-nek a Mézga család sorozatban?
6.
Mi a címe a mesének, amelynek a főszereplője egy orvosnak állt bagoly?
7.
Miért nem szereti Károly bácsi a két macskát a Frakk, a macskák rémében?
8.
Mi Süsü, az egyfejű sárkány ikonikus dalának címe?

Ha pedig kedvet kaptál további tesztek kitöltésére, ezt is megteheted korábbi kvízünk segítségével!

 

 

