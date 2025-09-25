45 perce
Most próbára teheted tudásod! Mennyire ismered a magyar retro meséket?
Tesztünk segítségévek kiderült, ki mennyire emlékszik még a Mézga család, a Pom-Pom és a Süsü részleteire.
Forrás: https://nemzetiarchivum.hu/
A retro mesék még a felnőtt szíveket is megdobogtatják. A régi idők nagy kedvencei közül, sok Magyarországon kívül is komoly népszerűségnek örvendett. A Vízipók-csodapókot például 9 nyelvre fordították le, többek közt hollandra és arabra is. Sőt az I. Szerencsi Csokoládéfesztiválon a több, mint 200 kilós tiszta csokoládé Gombóc Artúr-szobor még Guinness-világrekordot is döntött.
Készen állsz a nagy Mese-kvízre?
