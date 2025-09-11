szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

23°
+23
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az is kiderül, hogy melyek a legbiztonságosabb szakmák

2 órája

Veszélyes munkák Magyarországon − ebben az ágazatban történik a legtöbb halálos baleset

Címkék#KSH#Magyarország#munkahelyi baleset

Az arányokat is érdemes górcső alá venni. A halálos munkahelyi balesetek száma nem mutat növekvő tendenciát, ugyanakkor állandó csökkenésről sem beszélhetünk.

Bama.hu
Veszélyes munkák Magyarországon − ebben az ágazatban történik a legtöbb halálos baleset

Drasztikusan nőtt a halálos munkahelyi balesetek száma.

Forrás: MW

Fotó: Móricz István

A munkahelyi balesetek száma rapszodikusan alakult az évek során, nem lehet pozitív vagy negatív tendenciákat kimutatni, ugyanakkor az elmúlt 10 év távlatában a 2024-es év a második legkevesebb munkahelyi szerencsétlenséget hozta. A 20240 balesetnél csak 2020-ban volt kevesebb, talán elsőre meglepő, de akkor eggyel kevesebb, 20239 ilyen esetet jegyeztek fel. A halálos balesetek száma viszont drasztikusan nőtt: 2023-ban 61, míg 2024-ben 75 tragédiát regisztráltak.

munkahelyi balesetek
Az építőiparban és a mezőgazdaságban a legrosszabb a munkahelyi balesetek aránya, ezekben a szakmákban történik a legtöbb halálos tragédia.
Forrás: MW

Munkahelyi balesetek: ezek a legveszélyesebb és legbiztonságosabb munkák

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai egészen 2016-ig nyúlnak vissza a munkahelyi balesetek feljegyzése kapcsán. Ezen adatok pedig roppant beszédesek, egyértelműen kirajzolódik, hogy melyek a legveszélyesebb szakmák ma Magyarországon.

Az építőipar kivitelezői, valamint a feldolgozóipar dolgozói nagy veszélyben vannak?

A statisztikákból kiderül, hogy messze a feldolgozóiparban történik a legtöbb baleset a felsorolt 19 szakma közül, arányaiban a 20 ezer munkahelyi balesetből 7-8000 ezer. Ezt követi a szállítás és a raktározás, valamint a kereskedelem, gépjárműjavítás, mindkét területen évi 2500-3000 baleset történik.

A legkevesebb szerencsétlenség ezen statisztikák szerint a bányászatban esik, évi 5-10-20 balesettel, ugyanakkor érdemes figyelembe venni, hogy jelentősen átalakult a bányászat struktúrája az évek során. A modernebb szakmák közül szintén biztonságosnak számít a pénzügyi, biztosítási tevékenység, valamint az ingatlanpiac, melyekben szintén nem éri el az évi 100-at a balesetek száma.

A halálos balesetek száma mást mutat: ide kell a veszélyességi pótlék

Érdemes egy pillantást vetni azokra a számokra is, amelyek leszűkítik a munkahelyi baleseteket azokra az esetekre, amelyek sajnos halállal végződtek. Az egyik legszembetűnőbb a mezőgazdasági területen dolgozókra vonatkozó elhalálozások száma: 2023-ban a 600 mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat terén történt balesetből 10 végződött halállal. Arányaiban ez a szakma számít tehát az egyik legveszélyesebbnek, a másik ilyen ágazat még az építőipar, ahol szintén 2023-as adatok szerint 942 balesetből 18 halálos volt. Hosszú évekre visszamenően látszik, hogy az építőiparban történik a legtöbb halálos baleset, csupán 2016-ban csúsztak le a második helyre, akkor a mezőgazdaságban történt a legtöbb haláleset, szám szerint 19.

Javult a helyzet régiónkban, de még mindig Baranya a legrosszabb

A Dél-dunántúli régióban az elmúlt 10 évben nem volt olyan kevés munkahelyi baleset, mint 2024-ben, ugyanakkor továbbra is Baranya a legrosszabb: az 1844 balesetből 845 történt nálunk, Somogyban 697, míg Tolna vármegyében 302 ez a szám.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu