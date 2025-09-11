Veszélyes munkák Magyarországon − ebben az ágazatban történik a legtöbb halálos baleset

A munkahelyi balesetek száma rapszodikusan alakult az évek során, nem lehet pozitív vagy negatív tendenciákat kimutatni, ugyanakkor az elmúlt 10 év távlatában a 2024-es év a második legkevesebb munkahelyi szerencsétlenséget hozta. A 20240 balesetnél csak 2020-ban volt kevesebb, talán elsőre meglepő, de akkor eggyel kevesebb, 20239 ilyen esetet jegyeztek fel. A halálos balesetek száma viszont drasztikusan nőtt: 2023-ban 61, míg 2024-ben 75 tragédiát regisztráltak.

Az építőiparban és a mezőgazdaságban a legrosszabb a munkahelyi balesetek aránya, ezekben a szakmákban történik a legtöbb halálos tragédia.

Forrás: MW

Munkahelyi balesetek: ezek a legveszélyesebb és legbiztonságosabb munkák

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai egészen 2016-ig nyúlnak vissza a munkahelyi balesetek feljegyzése kapcsán. Ezen adatok pedig roppant beszédesek, egyértelműen kirajzolódik, hogy melyek a legveszélyesebb szakmák ma Magyarországon.

Az építőipar kivitelezői, valamint a feldolgozóipar dolgozói nagy veszélyben vannak?

A statisztikákból kiderül, hogy messze a feldolgozóiparban történik a legtöbb baleset a felsorolt 19 szakma közül, arányaiban a 20 ezer munkahelyi balesetből 7-8000 ezer. Ezt követi a szállítás és a raktározás, valamint a kereskedelem, gépjárműjavítás, mindkét területen évi 2500-3000 baleset történik.

A legkevesebb szerencsétlenség ezen statisztikák szerint a bányászatban esik, évi 5-10-20 balesettel, ugyanakkor érdemes figyelembe venni, hogy jelentősen átalakult a bányászat struktúrája az évek során. A modernebb szakmák közül szintén biztonságosnak számít a pénzügyi, biztosítási tevékenység, valamint az ingatlanpiac, melyekben szintén nem éri el az évi 100-at a balesetek száma.

A halálos balesetek száma mást mutat: ide kell a veszélyességi pótlék

Érdemes egy pillantást vetni azokra a számokra is, amelyek leszűkítik a munkahelyi baleseteket azokra az esetekre, amelyek sajnos halállal végződtek. Az egyik legszembetűnőbb a mezőgazdasági területen dolgozókra vonatkozó elhalálozások száma: 2023-ban a 600 mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat terén történt balesetből 10 végződött halállal. Arányaiban ez a szakma számít tehát az egyik legveszélyesebbnek, a másik ilyen ágazat még az építőipar, ahol szintén 2023-as adatok szerint 942 balesetből 18 halálos volt. Hosszú évekre visszamenően látszik, hogy az építőiparban történik a legtöbb halálos baleset, csupán 2016-ban csúsztak le a második helyre, akkor a mezőgazdaságban történt a legtöbb haláleset, szám szerint 19.