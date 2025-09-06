Életveszélyben vagyunk! Egy apró jel, amit senki sem vesz komolyan – Így menekülhetsz meg

A must erjedése során keletkező mustgáz veszélyeire hívja fel a figyelmet a szüreti időszak beköszöntével a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A szüreti időszak megkezdődött, ennek kapcsán a mustgáz veszélyeire figyelmeztet a hatóság

A pince szellőztetése fokozott odafigyelést igényel, mert a mustgáz, amely tulajdonképpen nem más, mint szén-dioxid, a nem megfelelő szellőzéssel rendelkező pincében olyan mennyiségben is felhalmozódhat, hogy az súlyos, akár halált is okozó mérgezéshez is vezethet. – A pince levegőjének biztonságát ma már modern eszközökkel, szén-dioxid jelző készülékekkel is ellenőrizhetjük, de a hagyományos, évszázados gyertyás módszer, azaz a gyertya lángjával történő ellenőrzés is hatékony figyelmeztetést adhat – hívja fel a figyelmet a Nébih. – Ennek lényege, hogy ha a derékmagasságban, például egy lapátra vagy botra erősítve magunk előtt tartott meggyújtott gyertya lángja kialszik, vagy már csak bizonytalanul ég, az a levegő megemelkedett szén-dioxid tartalmára utal. Mivel a szén-dioxid a levegőnél nehezebb, elsősorban a pince alsó részében gyűlik össze, ezért különösen fontos, hogy a gyertyát mindig derékmagasságban vagy annál lejjebb használjuk. Ilyen esetben a pincébe történő belépés életveszélyes – részletezi a felhívás.

Ha mustgáz jelenlétét észleljük, azonnal el kell hagyni a pincét, és hívni a 112-es segélyhívót

– Ha mustgáz jelenlétét észleljük akár a gyertyás módszerrel, akár szén-dioxid jelző riasztása által, azonnal hagyjuk el a helyiséget és a 112-es segélyhívón kérjük a tűzoltóság, katasztrófavédelem segítségét – hangsúlyozzák.

A Nébih arra is felhívja a figyelmet, hogy a regisztrált borászati üzemeknek a mustgázveszélyből adódó balesetek elkerülésére vonatkozóan, írásos intézkedési tervvel kell rendelkezniük. Célszerű a pincék bejáratánál egy rövid tájékoztatót ebből a célból kihelyezni, és a megfelelő tájékoztatás érdekében a pince valamennyi dolgozójának részt kell vennie egy ismétlődő balesetvédelmi oktatáson a szüretet megelőző időszakban. Mindemellett gondoskodni kell az érzékelők folyamatos karbantartásáról, és ezt dokumentálni is szükséges.

