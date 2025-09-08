Mutatjuk a szüreti fesztivál programját

Boda település idén is megrendezi hagyományos, nagyszabású eseményét, a XXII. Tájoló Napot és Mediterrán Szüreti Fesztivált, amelyre 2025. szeptember 13-án, szombaton kerül sor a Faluház udvarán.

A program már kora reggel 7:30-kor egy tematikus napi horgászversennyel indul, majd 10 órától szakmai fórum várja az érdeklődőket. A hivatalos megnyitó 14:30-kor lesz.

A délután folyamán színes kulturális és zenei programokkal készülnek a szervezők. 14:45-től Jorge Alberto Arjona argentin pánsípos zenész hozza el a dél-amerikai hangulatot, majd 15:30-kor Hunyadi Máté lép színpadra. Ezt követően 16:00 órától a Retrókák pop-rock együttes szórakoztatja a közönséget, 16:40-kor pedig a SZUSZI AP TEAM műsora következik. 17 órától Sancy és Barátai zenélnek, az estét pedig 20 órától egy bál koronázza meg.

A kísérőprogramok között ingyenes borkóstoló, arcfestés, csillámtetkó, légvár és quadozás is várja a látogatókat.

A rendezvény minden programja ingyenesen látogatható, a szervező a műsorváltoztatás jogát fenntartja.