Mutatjuk, melyik baranyai településre látogat az Apostol

Szeptember 14-én tartják a Bükkösdi Búcsút, amely idén is gazdag programkínálattal várja a látogatókat. A rendezvény 9:30-kor szentmisével kezdődik, majd délutántól színpadi produkciók szórakoztatják a közönséget: fellépnek többek között a Retrókák, az Orchidea Nyugdíjas Egyesület, a Pitypang Együttes, a Magura Néptáncegyüttes és a Baranya Mazsorett Sportegyesület. A nap fénypontja az este 18 órakor színpadra lépő Apostol együttes koncertje lesz. Már 11 órától kiegészítő programokkal, vidámparki játékokkal, rodeó bikával, arcfestéssel és kirakodóvásárral várják a családokat. A helyszínen büfé is üzemel, így minden adott egy igazi közösségi ünnephez.

