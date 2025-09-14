Avatás
4 órája
Nagy eseményre készül a baranyai település
Illusztráció
Ünnepi eseményre várják a helyieket és az érdeklődő vendégeket Véménden. 2025. szeptember 28-án, vasárnap lesz a községben felállított székelykapu avatása és megáldása. Az ünnepség a Szent Mihály Római Katolikus templomban 8 órakor kezdődő szentmisével indul, ezt követően, 9 órakor avatják fel és áldják meg a székelykaput a Zrínyi utca 1. szám alatt.
A szervezők mindenkit hívnak az eseményre, amely egyszerre szól a múlt tiszteletéről, a hagyományok erejéről és a közösség összetartozásáról.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre