Nagy eseményre készül a baranyai település

Ünnepi eseményre várják a helyieket és az érdeklődő vendégeket Véménden. 2025. szeptember 28-án, vasárnap lesz a községben felállított székelykapu avatása és megáldása. Az ünnepség a Szent Mihály Római Katolikus templomban 8 órakor kezdődő szentmisével indul, ezt követően, 9 órakor avatják fel és áldják meg a székelykaput a Zrínyi utca 1. szám alatt.